Сегодня 70-я годовщина депортации населения Западной Украины в Сибирь

В течение суток из Западной Украины выселили 26 682 семьи, или 76 192 человека: 18 866 мужчин, 35 152 женщины и 22 174 ребенка

В этот день, 70 лет тому назад, прошла самая массовая депортация населения Западной Украины в Сибирь.

После завершения советско-немецкой войны, деятельность Украинской повстанческой армии направлялась против советских властных структур. Обеспокоенное сложной ситуацией в Западной Украине политическое руководство СССР постоянно искало новые формы нейтрализации повстанческого движения, пишет "Укринформ".

Именно депортация стала мощным и эффективным инструментом для расправы с "инакомыслием" украинцев. В 1944-1946 гг. с территории Западной Украины в отдаленные местности СССР были депортированы 14 728 семей участников национально-освободительного движения.

Однако, партийное руководство требовало от силовых структур не останавливаться на достигнутом. Самая большая депортация населения из Западной Украины состоялась 21 октября 1947 года. Она вошла в историю под кодовым названием операция "Запад".

Операция началась во Львове в два часа ночи: в дома львовян врывались военные и после непродолжительного обыска разрешали впопыхах собрать личные вещи, после чего целые семьи в грузовиках доставляли на железную дорогу. С 2-х до 4-х часов ночи та же участь постигла жителей Рава-Русской, Жолквы, Буска, Городка, Яворово. На Буковине, Волыни, Ивано-Франковщине, Ривненщине, Тернопольщине всё началось в 6 часов утра.

Операция "Запад" разрабатывалась сотрудниками МГБ по всем канонам военной операции, командовал ею заместитель министра внутренних дел УССР Дятлов. О ходе операции каждые шесть часов докладывали министру госбезопасности генералу Савченко и министру внутренних дел УССР генералу Строкачу.

Во время выселения силовики обнаруживали подпольные тайники, изымали оружие, националистическую литературу и антисоветские открытки, брали в плен участников подполья. Имущество выселенцев было конфисковано и передано в государственную собственность.

В течение суток из Западной Украины выселили 26 682 семьи, или 76 192 человека: 18 866 мужчин, 35 152 женщины и 22 174 ребенка.

На следующий день первые поезда отправились в отдаленные районы СССР. Всех депортированных ждали каторжные работы на шахтах и в колхозах Сибири.

Операция "Запад" стала одной из наиболее массовых и краткосрочных депортаций западных украинцев. Однако, она была не первой и не последней. В общей сложности с 1944 по 1953 год в Западной Украине было репрессировано свыше 500 тыс. человек, арестовано около 134 тыс., убито 150 тыс., выселено за пределы Украины на пожизненный срок свыше 200 тысяч людей.