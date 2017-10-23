СБУ "шьет" САП и НАБУ обвинение в госизмене, - СМИ

Служба безопасности Украины завела оперативно-розыскное дело (ОРД) по подозрению в госизмене прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро. Поводом для расследования якобы стало задержание заместителя министра обороны Игоря Павловского. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на неназванный информированный источник.

"СБУ хочет "пришить" САП и НАБУ госизмену. Завели ОРД в отношении прокуроров и детективов после того, как прошла операция по Минобороны и "Трейд Коммодити", - сказал он.

По его словам, инициатором таких действий является заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Гладковский. По данному вопросу даже якобы состоялось заседание СНБО.

Напомним, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Министр обороны Степан Полторак считает, что его зам Игорь Павловский, подозреваемый в растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны, не сбежит из страны и позитивно характеризует своего подчиненного.