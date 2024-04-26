Сольский после выхода из-под стражи вернулся к работе министра, — Минагро

За министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского внесли 75,7 млн грн залога через несколько часов после того, как ВАКС арестовал его на два месяца.

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Николай Сольский продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook в пятницу, 26 апреля.

Минагро подтвердило, что Сольского освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере 75,7 миллиона гривен. Его размер был определен решением Высшего антикоррупционного суда.

"Николай Сольский освобожден из-под стражи и продолжает выполнять полномочия Министра аграрной политики и продовольствия Украины", — говорится в сообщении.

Минагро подтвердило внесение залога за Сольского Фото: скриншот

Дело Сольского: в чем подозревают министра

23 апреля НАБУ сообщило о вручении подозрения бывшему главе аграрного комитета парламента и действующему министру. Николаю Сольскому и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель стоимостью 291 миллион гривен, а также попытку завладения еще около 3300 га на сумму 190 миллионов гривен.

Сам Сольский заявил, что события семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом. Он отметил, что тогда не занимал никаких государственных должностей, а занимался юридической деятельностью в земельной сфере.

Позже в НАБУ заявили, что участки оформляли на участников АТО, но условием было их согласие передать землю в пользу агрохолдинга, в интересах которого действовали члены группировки.

25 апреля Сольский написал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия. Этот кадровый вопрос еще не рассматривали в Верховной Раде. 26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал для министра аграрной политики и продовольствия меру пресечения. Его взяли под стражу до 24 июня с возможностью внесения залога.