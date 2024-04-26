Сольський після виходу з-під варти повернувся до роботи міністра, — Мінагро

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського внесли 75,7 млн грн застави за кілька годин після того, як ВАКС заарештував його на два місяці.

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Микола Сольський продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України. Про це повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 26 квітня.

Мінагро підтвердило, що Сольського звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 75,7 мільйона гривень. Її розмір був визначений рішенням Вищого антикорупційного суду.

"Миколу Сольського звільнено з-під варти, і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України", — ідеться в повідомленні.

Мінагро підтвердило внесення застави за Сольського Фото: скриншот

Справа Сольського: у чому підозрюють міністра

23 квітня НАБУ повідомило про вручення підозри колишньому очільнику аграрного комітету парламенту й чинному міністру. Миколі Сольському та ще кільком підозрюваним інкримінують заволодіння 2500 га державних земель вартістю 291 мільйон гривень, а також спробу заволодіння ще близько 3300 га на суму 190 мільйонів гривень.

Сам Сольський заявив, що події семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Він наголосив, що тоді не обіймав ніяких державних посад, а займався юридичною діяльністю в земельній сфері.

Пізніше в НАБУ заявили, що ділянки оформлювали на учасників АТО, але умовою була їхня згода передати землю на користь агрохолдингу, в інтересах якого діяли члени угруповання.

25 квітня Сольський написав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. Це кадрове питання ще не розглядали у Верховній Раді. 26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для міністра аграрної політики та продовольства запобіжний захід. Його взяли під варту до 24 червня з можливістю внесення застави.