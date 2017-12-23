В Одессе вандалы красной краской облили памятный знак погибшим воинам АТО, который установлен на территории Одесской ОГА. Об сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
"В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.
#Одесса!ночью в Одессе любители рузького мира облили краской закладной камень погибшим воинам АТО у Обл.Админ.кто это сделал будет жестко наказан. pic.twitter.com/ZzXmt325JS— сергеi анiсiфоров (@ollegator29) 23 декабря 2017 г.