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Главная » Страна » Поездка с пользой. 5 навыков, которые развивают долгие путешествия
Поездка с пользой. 5 навыков, которые развивают долгие путешествия
Фото: peopleandcountries.com

Поездка с пользой. 5 навыков, которые развивают долгие путешествия

Далеко не каждый готов всё бросить и поехать в долгосрочное путешествие. Тревел-блогер Марина Назарио тоже долго размышляла, прежде чем решиться уехать из дому на полгода. В статье для Business Insider она рассказывает, чему её научил этот опыт

24.12.17 603
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Идея посмотреть мир родилась у Марины Назарио, когда она читала тревел-блоги, в которых люди рассказывали о том, как бросают работу, чтобы непрерывно путешествовать. Назарио говорит, что раньше не понимала логики этих людей, не представляла, как можно отказаться от привычной жизни, да ещё удивлялась, что многие путешественники отправляются в небезопасные страны. Она не представляла, как они планируют маршрут и где берут деньги на поездки.

Эти мысли дали понять Назарио, насколько она боится выйти с миром один на один. Чтобы избавиться от страха, Марина купила билет в один конец. Вернувшись домой, она пришла к выводу, что шестимесячное путешествие по Азии помогло ей стать более уверенной в себе. В статье для Business Insider Назарио перечислила пять навыков, которые обрела за время поездки. "Шесть месяцев в дороге изменили меня к лучшему, единственное, чему я не научилась, — правильно упаковывать вещи", — пишет она.

Изобретательность

Благодаря интернету у нас есть весь мир в одном устройстве. Но иногда с вашим телефоном может что-то случится в самый неподходящий момент, и тогда придётся применить навыки, которые помогут выжить в непривычной среде.

Во время путешествия вам нужно быть уверенным в своей способности перемещаться в незнакомом метро, общаться с местными жителями, которые могут подсказать, где можно недорого поесть, оказать какую-то помощь. Назарио утверждает, что опыт такой коммуникации помог ей стать более эффективной в решении различных повседневных проблем.

Доверие

Путешествия дают время, чтобы очистить голову и помочь понять, во что вы должны вкладывать энергию. Личный опыт и люди, которых вы встречаете во время поездки, укрепят вашу уверенность в своих умениях

Прежде чем отправиться в поездку, Назарио почти не верила в человечность. Долгое время она наблюдала через СМИ ужасные вещи, происходящие во всём мире. Это смущало её перед началом путешествия, так как Марина беспокоилась о своей безопасности.

Теперь Назарио перестала чувствовать себя в опасности во время далёких поездок. Марину постоянно удивляла доброта незнакомцев и то, насколько они могут быть открытыми.

Уверенность в своих способностях

У всех есть какие-то навыки или увлечения, но люди часто склонны их недооценивать. Путешествия дают время, чтобы очистить голову и помочь понять, во что вы должны вкладывать энергию. Личный опыт и люди, которых вы встречаете во время поездки, укрепят вашу уверенность в своих умениях.

Путешественнику нужно на что-то жить, он пытается заработать деньги с помощью своих навыков. Возможно, вы любите делать коктейли? Можете пойти работать в местный бар. Хорошо разбираетесь в социальных сетях? Предложите местному бизнесу продвижение в интернете. Только так вы сможете продержаться долгое время в чужой стране.

Гибкость

Провести ночь на бамбуковом коврике? Почему нет? Напольный унитаз — единственный вариант? Пусть будет. Назарио говорит, что когда её окружение менялось каждый день, это помогало ей становиться более гибким человеком.

Марина обнаружила, что уверенность и гибкость идут рука об руку. Теперь она знает, что готова к вызовам и сможет их преодолеть.

Умение оставаться самим собой

Путешествия показывают нам, кем мы являемся на самом деле. Когда на своём пути вы встречаете новых людей, которые ничего не знают о вас и вашем прошлом, можете вести себя совершенно естественно, оставаясь в рамках своего "Я". Даже если незнакомцу это не понравится, не стоит переживать: вы всё равно вряд ли ещё раз с ним встретитесь.

Во время путешествия Назарио встречала множество людей и всегда чувствовала себя уверенно во время разговора с ними. В итоге она научилась гордиться собой и перестать притворяться.

По материалам Business Insider
Перевод Даниила Непочатова

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