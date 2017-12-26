В МИД Германии предложили альтернативу членству Украины в ЕС

Евросоюз может применить к нашей стране модель отношений с Великобританией после Brexit

Европейцы должны шире применять в отношениях с государствами, не входящими в Союз, альтернативные формы сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью медиагруппе Funke, передает DW.

По мнению министра, Украина и Турция вряд ли станут членами ЕС в обозримом будущем, и примером отношений с ними может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном.

"Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", – пояснил Габриэль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС предупредили Украину о последствиях отката реформ

Напомним, Brexit – выход Великобритании из Европейского союза, право на который страна получила во время референдума 2016 года. По результатам референдума Соединенное Королевство получает большую самостоятельность при решении внутренних и внешнеполитических вопросов. В то же время пострадавшей стороной от такого шага становится ЕС (нарушаются установленные связи), поэтому Еврокомиссия требует от Великобритании выплаты финансовой компенсации за выход. В дальнейшем модель существования между Евросоюзом и королевством предполагает наличие свободы перемещения граждан и капитала, свободы торговли и ряда других свобод.