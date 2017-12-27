Очереди на границе с Польшей вызваны требованием Украины деклараций от водителей на еврономерах

Кроме того, заторы вызваны участившимся поездкам в связи с праздниками

В польской погранслужбе утверждают, что за долгие очереди на границе 22-24 декабря ответственны их украинские коллеги.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам спикера Пограничной службы Польши Агнешки Голиас, при въезде в Украину начали требовать от украинских водителей с автомобилями на иностранной регистрации заполнять декларации о ввозе такого авто, что и вызвало очереди.

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Кроме того, очереди на украинско-польской границе вызваны участившимся поездкам граждан в связи с новогодне-рождественскими праздниками.

"Мы получили информацию от украинской стороны, что отныне во время первого пересечения границы владелец такого автомобиля обязан заполнить письменную декларацию для дальнейшей регистрации в Государственной фискальной службе Украины", - заявила Голиас. По ее словам, эта информация к ним поступила накануне праздников.

Напомним, гражданина Грузии с диппаспортом задержали в Закарпатье с "контрабасом".