Застройщика сгоревшей "Виктории" подозревают в растрате 40 млн грн

Строительную фирму, которая занималась строительством сгоревшего детского лагеря "Виктория", подозревают в растрате 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на материалы дела.

В документе говорится, что застройщик получил от Одесской городской администрации 46 млн грн на ремонтные работы в лагере "Виктория".

Следствие установило, что в дальнейшем эти деньги были переведены на счета десятка различных предприятий. В то же время директор одного из предприятий заявил, что он не подписывал и не принимал участия в проведении указанных работ.

Также установлено, что во время тендера на проведение ремонтных работ были допущены нарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли три девочки.