Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом

22 декабря Стокгольмский арбитраж вынес решение по конфликту между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". Традиционно оно оказалось компромиссным. Суд лишь частично удовлетворил требование российского Газпрома к украинскому Нафтогазу о выплате $58 млрд. На сегодняшний день Стокгольмский арбитраж постановил, что НАК должен только $2 млрд. Это решение окрестили беспрецедентной победой Украины. Но вот будет ли платить украинская сторона эту сумму? Руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев говорит, что нет. По крайней мере до тех пор, пока не решится второй арбитражный спор, где уже украинская сторона требует от Газпрома $16 млрд за транзит российского газа по территории Украины. Вместе с тем не все эксперты разделяют мнение главы украинской нефтегазовой компании.

Что Украина выиграла

Больше трёх лет в Стокгольмском арбитражном суде рассматривались исковые заявления НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". Стороны предъявляли друг другу миллиардные иски по контракту от 19 января 2009 года об объёмах и условиях транзита природного газа через территорию Украины в 2009–2019 годах. За это время обе стороны конфликта меняли требования, доводя суммы по ним до астрономических показателей. Как сказал президент Украины Пётр Порошенко, в случае если бы Стокгольмский арбитраж поддержал иск российской стороны, сумма долга Украины могла бы составить три четверти украинского ВВП.

Среди спорных моментов помимо выполнения обязательства "бери или плати" за период с 2009 по 2017 гг., была цена за поставленный во второй половине 2014 года газ. Арбитраж установил её на уровне $352 за тыс. куб. м, против $485. Более того, до окончания срока действия контракта цена будет привязываться к ценам на европейском рынке. Украинская сторона также смогла добиться пересмотров лимитов по договору на условиях "бери или плати", сократив их с 52 млрд до 4–5 млрд кубометров голубого топлива в год.

Владелец нефтегазового консалтингового центра "Ньюфолк" Андрей Закревский считает, что благодаря такому решению арбитража Украина смогла побороть мощное российское нефтегазовое лобби. "Это победа в суде государства, которое имеет собственный потенциал добычи, которое управляет газотранспортной сетью и сетью подземных хранилищ, что может влиять на весь рынок Восточной Европы. Это сумасшедшая победа", — уверен эксперт.

Бери или плати

Благодаря решению арбитража Украина смогла побороть мощное российское нефтегазовое лобби

Ежегодные 5 млрд кубометров газа — условие по контракту Нафтогаза и Газпрома, который действует до 2019 года. Это довольно чётко разъяснил Стокгольмский арбитраж.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко уверен, что привязка к рыночным ценам защитит украинский газовый рынок в случае закупки обозначенных миллиардов кубометров российского газа.

"Цена будет рыночная, привязанная к европейским торговым площадкам за минусом транспортных затрат. Наш газ будет конкурентным, даже если будет покупаться российский газ", — комментирует Омельченко. При этом он не исключает, что Газпром может пересмотреть стратегию в отношении Украины и сделать определённые скидки для того, чтобы снова зайти на украинский рынок.

"Но украинская власть не склонна пускать Газпром на наш рынок. Если же что-то изменится и российский газ зайдёт в Украину со скидкой, могут возникнуть проблемы для отечественных газодобытчиков", — говорит Омельченко. На его взгляд, всё же не эти перспективы являются главной проблемой наращивания объёмов добычи голубого топлива. Более весомый фактор — плохой инвестиционный климат внутри страны.

Но, по мнению Андрея Закревского, с технической токи зрения Украине выгодно купить российский газ по действующему контракту. "Это достаточно спорная политическая ситуация, но с точки зрения здравого смысла она абсолютно нормальная. Нам технически выгоднее взять 5 млрд кубометров. Мы заставим агрессора наполнить нашу газотранспортную систему. Принцип "бери или плати" неплохой принцип, вполне рыночный, если объёмы соответствуют здравому смыслу и есть возможность торговать газом", — считает Закревский.

Платить или ждать

Несмотря на достаточно громкую победу, всё ещё остаётся вопрос, что делать с $2 млрд долга Нафтогаза. Глава НАК "Нафтогаз" считает, что этот долг, возможно, перекроется решением Стокгольмского арбитража относительно претензии украинской компании по оплате транзита российского газа через территорию Украины. Но эксперты не настолько оптимистичны.

Владимир Омельченко считает, что, исходя из того, как выписан контракт по транзиту газа, выиграть Нафтогазу будет не настолько легко. Согласны с тем, что украинской компании придётся думать над тем, как заплатить Газпрому, и другие эксперты.

"Нафтогазу нужно будет ставить вопрос, где найти 2 млрд долларов", — считает руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Несмотря на достаточно громкую победу, всё ещё остаётся вопрос, что делать с $2 млрд долга Нафтогаза

Согласен с этим мнением и Андрей Закревский. "Второй момент — показать себя добросовестными исполнителями решения арбитража. Это для нас большой плюс с точки зрения политики".

Решение по транзитному разбирательству примут в феврале 2018 года. Тогда и будет понятен окончательный счёт для Нафтогаза и Газпрома.

Как поступит Нафтогаз, сейчас важно для Украины на перспективу. В 2020 году стране придётся решать, захочет ли она иметь дело с российским газом. Андрей Закревский рекомендует "не дразнить европейских гусей и помнить, что в 2019 году Газпром начнёт новую игру, и тут нам важно показать европейцам свою надёжность. Иначе будут строиться обходные потоки".

Какое бы решение ни приняли, важно то, что у Украины нет метрологического оборудования. Именно оно должно учитывать объёмы российского газа на территории Украины.

"Учёт обычно вёлся с пунктов, находящихся на территории России. Сейчас методика изменилась в связи с военными действиями. Но раньше всё регламентировалось соответствующим техническим соглашением. Украине необходимы станции учёта", — говорит Владимир Омельченко, добавляя, что на это понадобится несколько сотен миллионов долларов. И это вопрос не одного месяца.

Эксперты комментируют перспективы, ожидая публикации официального решения Стокгольмского арбитража, а также решения по транзиту. "Окончательные выводы делать не стоит, но это хороший шанс, чтобы заявить о позиции украинской стороны как перспективной. Даст ли это что-то для потребителей Украины — скорее нет, чем да", — резюмирует президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут.