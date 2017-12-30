Геращенко рассказал о происходящем в Харькове

Преступник захватил в отделении Укрпочты 9 заложников, в том числе двое детей

Сегодня в Харькове в одно из отделений Укрпочты с целью вооруженного ограбления зашёл мужчина с предметом, похожим на пистолет.

В это время там находилось 9 человек – сотрудники почты и посетители, в том числе двое детей, сообщает член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники", – сообщил Геращенко.

По его словам, в настоящий момент отделение Укрпочты оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

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"С грабителем, ставшим после захвата заложников – террористом, ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружия и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову", – прокомментировал происходящее Геращенко.

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение Укрпочты с находящимися внутри людьми.