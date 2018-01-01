В Украине введены новые правила пересечения границы

Уже с 1 января нового года Госпогранслужба Украины при пересечении границы будет проводить фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, среди них - и Российской Федерации.

Об этом сообщает МИД Украины.

"Во исполнение указа Президента Украины от 30.08.2017 г. №256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г. "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" с 1 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в т.ч. Российской Федерации, при пограничном контроле в пунктах пропуска через государственную границу", - сказано в сообщении.

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Фиксация биометрических данных включает, в частности, сканирование отпечатков пальцев. Указанные мероприятия осуществляются в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, в декабре на границе с Россией начали тестировать систему биометрического контроля.