Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео и фото задержания судна-нарушителя, в направлении которого открывал предупредительный огонь ракетный катер "Прилуки".

Как сообщили в ведомстве, иностранное судно с крупной партией контрабанды задержали в воскресенье, 31 декабря 2017 года, в Черном море.

Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту Очамчира (Грузия, непризнанная Республика Абхазия) - Варна (Болгария). СБУ передала пограничниками и военным информацию, что на судне, возможно, есть контрабанда, и его принудительно остановили.

Во время проверки на судне обнаружили 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документов на этот груз не было. Кроме того, у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков.

Напомним, Украина помогла Великобритании остаться без контрабандных сигарет.