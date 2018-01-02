В Украине выросла цена электроэнергии

Повышение касается только промышленных потребителей, население будет платить по старым тарифам

С 1 января оптовая рыночная цена (орц) на электроэнергию в Украине выросла на 9,5%.

Об этом говорится в соответствующем решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, с начала 2018 года оптовая цена составляет 1495,46 грн за 1 МВт-ч.

Еще одно повышение запланировано с 1 апреля - тогда ОРЦ повысится еще на 6,1%, до 1586,69 грн за 1 МВт-ч.

Таким образом, прогнозная оптовая рыночная цена на 2018 год составит 1561,99 грн.

Повышение повлияет только на цены для промышленных потребителей, население будет платить по тем же тарифам, что и раньше.

Причиной повышения цены НКРЭКУ называет увеличение цены на уголь и газ, изменением курса гривны, инфляцией и увеличением тарифов энергогенерирующих компаний, а также с повышением тарифов на отпуск электроэнергии энергогенерирующими компаниями.

В частности, тариф на отпуск для Энергоатома (оперирует всеми атомными станциями, АЭС) увеличится на 15% - до 54,71 коп. за кВт-час.

Для Укргидроэнерго тариф вырастет на 20%: тариф ГАЭС на 2018 год составит 291,48 коп. за кВт-ч., для ГЭС - 32,13 коп. за кВт-час.

Тарифы на отпуск ТЭЦ увеличен на 14%.

Кроме того, на 16% выросли тарифы на отпуск электроэнергии производителями альтернативной энергетики.

Напомним, Нафтогаз существенно повысит тарифы на газ для промышленности.