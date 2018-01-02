США отреагировали на убийство Ноздровской

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на убийство украинской правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской. Об этом говорится на странице посольства в Twitter.
"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности". – говорится в сообщении.
Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.
Напомним, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.
Активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.
Всего правоохранители рассматривают четыре основные версии убийства юриста.