Жителям Донбасса станет легче уехать за рубеж

В 2018 году Укрзализныця откроет больше международных железнодорожных касс.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления ПАО Евгений Кравцов сообщил в Twitter.
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"Международных железнодорожных касс в 2018-м прибавится", – написал Кравцов.
"Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске", – уточнил и.о. главы правления.
Он отметил, что Укрзализныця на сегодняшний день дает возможность путешествовать в семь стран Евросоюза.
Напомним, Омелян заявил, что из бюджета Укрзализныци ежегодно крадут 15 млрд гривен.