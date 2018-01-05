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Фото СБУ разоблачила на взятке чиновников ГФС

<span class="label red">Фото</span> СБУ разоблачила на взятке чиновников ГФС
Фото: Сегодня

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет 

05.01.18 286
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке двух должностных лиц Государственной фискальной службы Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что замначальника одного из управлений Главного управления ГФС в Харьковской области вместе со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным, наладили коррупционную схему систематического получения взяток с предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности.

Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя $40 тыс за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части взятки в размере $20 тыс. Пытаясь избежать передачи денег "из рук в руки", чиновники привлекли к своей сделке посредника - кассира одного из пунктов обмена валют.

Фото: ssu.gov.ua

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми додвенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

 

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