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Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства
Фото: ilgiornale.it

Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства

Со времён второго Майдана прошло почти четыре года. Al Jazeera разобралась в победах и поражениях Революция достоинства

09.01.18 7165
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"Пылающие шины, палатки и баррикады — всё это недавняя реальность центра украинской столицы", — пишет Al Jazeera. С ноября 2013 года по февраль 2014-го здесь бушевал Евромайдан. В результате участники общественных протестов свергли пророссийского президента Виктора Януковича, а массовые народные волнения вскоре назвали Революцией достоинства.

Благие намерения

"Мы сумели избавиться от Януковича и его партии, а также направить нашу страну на путь европейских ценностей. Но люди стояли не только ради этого, — говорит Анна Стецко, которая сначала поставляла на Майдан еду, а затем стала координатором медицинской бригады добровольцев. — Главной целью Майдана было заставить украинских политиков считаться с народом".

Al Jazeera пишет, что общественность требовала привлечь к уголовной ответственности коррумпированных чиновников и соратников Януковича, а также вернуть украденное ими из бюджета.

Постреволюционное правительство во главе с Арсением Яценюком немедленно попросило международных партнёров Украины заморозить активы тех, кого обвинили в краже государственного имущества.

Для непредвзятого расследования коррупционных махинаций и злоупотреблений властью в 2015 году в Украине создали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) как независимое подразделение Генеральной прокуратуры Украины.

Однако общественность, сообщает Al Jazeera, не видит существенных результатов в борьбе с коррупцией, все чаще заявляя, что нынешние члены правительства ничем не лучше своих предшественников.

"К сожалению, нам не удалось уничтожить коррупцию. Она остаётся на домайданном уровне, — говорит Стецко. — Мало кого серьёзно наказали за хищения. Миллионы украденных долларов не возвращены в государственный бюджет Украины. Это печально".

Майдан дал понять людям, что от них что-то зависит: они начали ходить на выборы и думать

По словам Анны Стецко, такое фиаско в борьбе с коррупцией оправдывают тем, что все силы власти брошены на ведение войны, которая продолжается на востоке Украины с 2014 года. "Народ должен был выбрать новое правительство и президента в условиях чрезвычайной ситуации. У людей не было выбора среди кандидатов, — считает она. — Сегодняшние реформы — это результат требований ЕС и общественности, но не воля политиков. К тому же не все реформы работают, ведь верхушку власти поменяли, а чиновники среднего звена остались. Например, уволенным милиционерам после реформы МВД удалось восстановиться через суды в уже новой полиции".

Старые всё лица

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин считает, что отсутствие комплексных реформ — главная причина того, почему украденные прошлой властью деньги так и не вернулись в казну государства. В интервью Al Jazeera он рассказал, что Служба безопасности Украины специально не даёт следственным органам доказательств хищения государственного имущества. Делается это якобы для того, чтобы максимально отсрочить заморозку активов коррупционеров.

"Ещё одна проблема в том, что коррупционные дела, связанные с кражей миллиардов долларов, рассматривают нереформированные суды низших инстанций, которые раньше занимались в основном незначительными уголовными делами. Это замедляет процесс", — уверен Юрчишин.

По информации Al Jazeera, некомпетентная работа украинских правоохранительных органов привела к тому, что в январе 2016 года Суд Европейского союза в Люксембурге аннулировал заморозку активов пяти украинцев, в том числе двух бывших премьер-министров, из-за отсутствия подтверждённой информации, что эти средства были незаконно присвоены и выведены из Украины.

"Чем дольше доказываем, что эти активы были украдены у нашей страны, тем меньше шансов возвратить их в бюджет Украины, — говорит Юрчишин. — Люди, подозреваемые в коррупции, и те, чьи активы заморожены, используют суды, которые ещё не реформированы, чтобы хотя бы временно приостановить арест их имущества в Украине, а также за рубежом и успеть его продать".

По словам Юрчишина, надежды на возврат активов, которые были перепроданы, нет. Люди, стоявшие на Майдане, утешают себя лишь небольшими победами в борьбе с коррупцией.

"Многие начали отказываться платить взятки и решают проблемы легальным путём, — говорит Стецко. — Майдан дал понять людям, что от них что-то зависит: они начали ходить на выборы и думать".

Анна Стецко надеется, что украинскому народу удастся достичь всех целей Революции достоинства.

По материалам: Al Jazeera
Перевод Даниила Непочатова

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