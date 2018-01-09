Аэропорт в Жулянах в 2017 году увеличил пассажиропоток почти на 65%

Количество рейсов в прошлом году выросло на 27%

В 2017 году международный аэропорт "Киев" (Жуляны) обслужил 1,852 млн пассажиров. По сравнению с 2016 годом пассажиропоток вырос на 64,2%. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Количество рейсов в 2017 году выросло на 27,3% - до 23 257 на прилет и вылет. Из них международные рейсы - 19 115, внутренние - 4 142", - говорится в сообщении.

Наиболее популярные международные направления в 2017 году - Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анкара (Турция), Анталья (Турция), Шарм-аль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Рим (Италия), внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.