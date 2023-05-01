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Военный Фокус Российско-украинская война

Google показал, как сейчас со спутника выглядит аэропорт "Жуляны" в Киеве (фото)

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В столичном аэропорту до сих пор стоят самолеты гражданской авиации, которые не успели покинуть Украину

В начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину взлетную полосу аэропорта заблокировали с целью не дать приземлиться российским военным самолетам с десантом на бортах.

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В интернете появились спутниковые снимки аэропорта в Жулянах, сделанные после вторжения ВС РФ в Украину. С их помощью, воспользовавшись Google-картами, можно посмотреть, как сейчас выглядит киевский аэропорт.

На фото видно, что взлетно-посадочная полоса по всему периметру заблокирована автобусами, заправщиками, снегоуборочной техникой и багажными тележками.

Кроме того одну из посадочных полос блокируют пять пассажирских самолетов. Это было сделано для того, чтобы российские военные самолеты с десантниками на борту не смогли совершить посадку в столичном аэропорту.

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Пять пассажирских самолетов блокируют взлетно-посадочную полосу, чтобы не дать возможности приземлиться самолетам РФ
Фото: Google Maps

Остальные самолеты отбуксировали из терминалов на отдаленные перроны.

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Самолеты в Жулянах стоят на отдаленных перонах
Фото: Google Maps

Кроме того в "отстойниках" сейчас находятся воздушные судна Airbus A320 лоукостера Wizz Air. Компания-перевозчик не успела эвакуировать самолеты до того, как небо над Украиной закрыли для гражданской авиации.

аэропорты киева, аэропорт жуляны, аэропорт киев, аэропорт киев фото Fullscreen
Лоукостер Wizz Air не успел забрать свои самолеты до того, как Украина закрыла небо
Фото: Google

Аэропорт "Киев" имени Игоря Ивановича Сикорского (Жуляни) — международный аэропорт в столице Украины. Перед началом чемпионата ЕВРО-2012 был построен Международный терминал "А", который обслуживает все международные рейсы. Также в 2013 году были введены в эксплуатацию терминал внутренних рейсов "Д" и бизнес терминал "Б". Все терминалы находятся в частном управлении.

C 27 марта 2011 года через аэропорт Жуляны осуществляет рейсы авиакомпания Wizz Air, которая поменяла свою базу и перевела сюда воздушные судна из аэропорта Борисполь. С 15 сентября 2013 года авиакомпания flydubai открыла прямой рейс из Жулян в Дубай (DXB). Рейс выполнялся 14 раз в неделю, два раза в день.

Напомним, 5 марта стало известно, зачем украинских пилотов отправили на авиабазу в США. Американские специалисты оценят, сколько времени нужно летчикам для освоения западных самолетов. В Командовании ВВС утверждают, что Украина уже работает над адаптацией аэродромов, которые теоретически могут принять авиацию союзников.

А 23 февраля СМИ написали о том, как местный житель помог ВСУ отбить атаку на Гостомельский аэропорт. По сообщению журналистов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в конце февраля срочно искал корректировщика, который бы наводил артиллерию по российскому десанту.