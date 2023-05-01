Google показав, як зараз із супутника виглядає аеропорт "Жуляни" у Києві (фото)

На початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну злітну смугу аеропорту заблокували для того, щоб не дати приземлитися російським військовим літакам із десантом на бортах.

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В інтернеті з'явилися супутникові знімки аеропорту у Жулянах, зроблені після вторгнення ЗС РФ до України. З їхньою допомогою, скориставшись Google-картами, можна подивитися, як зараз виглядає київський аеропорт.

На фото видно, що злітно-посадкова смуга по всьому периметру заблокована автобусами, заправниками, снігоприбиральною технікою та багажними візками.

Крім того, одну з посадкових смуг блокують п'ять пасажирських літаків. Це було зроблено для того, щоб російські військові літаки з десантниками на бортах не змогли здійснити посадку у столичному аеропорту.

П'ять пасажирських літаків блокують злітно-посадкову смугу, щоб не дати можливості приземлитися літакам РФ Фото: Google Maps

Інші літаки відбуксували з терміналів на віддалені перони.

Літаки в Жулянах стоять на віддалених перонах Фото: Google Maps

Крім того, у "відстійниках" зараз перебувають повітряні судна Airbus A320 лоукостера Wizz Air. Компанія-перевізник не встигла евакуювати літаки перед тим, як небо над Україною закрили для цивільної авіації.

Лоукостер Wizz Air не встиг забрати свої літаки до того, як Україна закрила небо Фото: Google

Аеропорт "Київ" імені Ігоря Івановича Сікорського (Жуляни) — міжнародний аеропорт у столиці України. Перед початком чемпіонату ЄВРО-2012 було збудовано Міжнародний термінал "А", який обслуговує усі міжнародні рейси. Також у 2013 році було введено в експлуатацію термінал внутрішніх рейсів "Д" та бізнес термінал "Б". Усі термінали перебувають у приватному управлінні.

З 27 березня 2011 року через аеропорт Жуляни здійснює рейси авіакомпанія Wizz Air, яка змінила свою базу та перевела сюди повітряні судна з аеропорту Бориспіль. З 15 вересня 2013 року авіакомпанія flydubai відкрила прямий рейс з Жулян до Дубая (DXB). Рейс виконувався 14 разів на тиждень, двічі на день.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, навіщо українських пілотів відправили на авіабазу до США. Американські фахівці оцінять скільки часу потрібно льотчикам для освоєння західних літаків. У Командуванні ВВС стверджують, що Україна вже працює над адаптацією аеродромів, які теоретично можуть приймати авіацію союзників.

А 23 лютого ЗМІ написали про те, як місцевий житель допоміг ЗСУ відбити атаку на Гостомельський аеропорт. За повідомленням журналістів, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наприкінці лютого терміново шукав коригувальника, який би наводив артилерію на російський десант.