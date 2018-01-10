В Чернобыле запустят первую в Украине солнечную электростанцию

Киев анонсировал запуск своей первой солнечной электростанци на территории Чернобыльской АЭС в течение нескольких недель.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP.
Электростанция мощностью 1 мегаватт находится в ста метрах от нового "саркофага" - гигантского металлического купола.
По словам председателя украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин отметил, что электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера.
Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, и надеется, что инвестиции окупятся в течение семи лет.
"Количество солнечного света здесь такое же, как и на юге Германии", - говорит Варягин.
Напомним, французы дадут денег на строительство солнечных электростанций в зоне ЧАЭС.