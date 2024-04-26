"Аист черный": Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную дикой природе Чернобыля (фото)

Памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Аист черный" является уже четвертой из серии, посвященной фауне на территории заповедника.

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Сегодня, 26 апреля, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, Национальный банк ввел в обращение монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный" номиналом в 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета изготовлена из нейзильбера общим тиражом в 40 000 шт.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черный, над которым вверху — птенцы в гнезде.

На аверсе — в центре размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.

Фото: НБУ

Как отмечают в НБУ, черный аист редкая и очень осторожная птица, которая, в отличие от белого аиста, пытается избегать людей. Сейчас его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет, что свидетельствует о восстановлении экосистемы региона.

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Отметим, ранее Нацбанк выпустил 5-гривневые монеты "Рысь евразийская", "Медведь бурый" и "Конь Пржевальского", также посвященные возрождению дикой природы в зоне отчуждения.

Напомним, Фокус писал, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике с 2016 года бегает стало домашних, но одичавших коров. Животным комфортно в дикой природе и проблем с едой у них нет даже зимой.