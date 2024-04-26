"Лелека чорний": Нацбанк ввів в обіг монету, присвячену дикій природі Чорнобиля (фото)
Пам'ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний" є вже четвертою із серії, присвяченій фауні на території заповідника.
Сьогодні, 26 квітня, в 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк ввів в обіг монету "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний" номіналом у 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Монета виготовлена з нейзильберу загальним тиражем у 40 000 шт.
На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі — пташенята в гнізді.
На аверсі — в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.
Як наголошують у НБУ, чорний лелека рідкісний і дуже обережний птах, який, на відміну від білого лелеки, намагається уникати людей. Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає, що свідчить про відновлення екосистеми регіону.Важливо
Зазначимо, раніше Нацбанк випустив 5-гривневі монети "Рись євразійська", "Ведмідь бурий" і "Кінь Пржевальського", також присвячені відродженню дикої природи у зоні відчуження.
Нагадаємо, Фокус писав, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику з 2016 року бігає стало домашніх, але здичавілих корів. Тваринам комфортно в дикій природі й проблем із їжею у них немає навіть узимку.