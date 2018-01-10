Минобороны озвучило небоевые потери ВСУ в 2017 году

98 человек погибли и 178 получили травмы

В 2017 году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих. Об этом говорится в ответе Министерстве обороны на информационный запрос 112 Украина.

Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

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При этом в оборонном ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Ранее в Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году.