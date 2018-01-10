В Харькове приговорили к 10 годам тюрьмы врача, который ввел смертельную инъекцию зятю

Коминтерновский районный суд Харькова приговорил врача-онколога к 10 годам лишения свободы за введение своему зятю смертельной инъекции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харькова.

По данным следствия, у зятя давно не складывались отношения с дочерью, и они собирались расставаться. В связи с этим отношения и с тестем не сложились. В феврале 2015 года мужчина пришел в квартиру, где проживала дочь с семьей. В тот момент дома никого не было: дочь с ребенком уехали по делам, а зять еще не вернулся с работы. Он переоделся в неприметную одежду и пошел в гараж ждать мужа дочери.

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"Когда зять вышел из машины, злоумышленник уколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу. Согласно выводам экспертов, причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность. Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. В частности, лекарственного средства "Ардуан", который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание и, если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает ", - рассказала прокурор Виктория Тугайбей.

После нападения на зятя мужчина пытался уничтожить следы преступления, а убийство выдать за естественную смерть мужчины. Он перетащил тело в безлюдное место, чтобы оно не было найдено сразу.

Следствие установило, что обвиняемый был практикующим врачом-онкологом и имел доступ к подобным лекарственным средствам и заранее подготовился к совершению убийства.

Его обвинили в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемый свою вину не признал.