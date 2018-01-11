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Главная » Страна » Vodafone в "ДНР" не работает, - СМИ
Ситуация на Донбассе

Vodafone в "ДНР" не работает, - СМИ

Vodafone в "ДНР" не работает, - СМИ
Фото: bezpekavip.com

Оператор пояснил, что не может обеспечивать свою работу на оккупированной территории

11.01.18 1465
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Сегодня, 11 января, все жители оккупированных городов Донецкой области, которые пользовались услугами компании Vodafone, оказались отрезанными от средств связи.

Отключение, как пишет Без табу, происходило постепенно в различных районах Донецка.

После того, как связь исчезла в Донецке, Vodafone перестал работать и в других городах так называемой "ДНР".

В Vodafone пояснили, что "не могут обеспечивать свою работу на оккупированной территории".

Напомним, Vodafone повысил цены на тарифы.

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