Куда ветер дует. Как изменится политика Польши в отношении Украины

Профессор Алексей Гарань рассказал Фокусу о том, как повлияют на отношения Украины и Польши перестановки в польском правительстве, и о векторах внешней политики Украины в 2018 году

В польском правительстве произошли кадровые перестановки. Своих должностей лишились девять министров. Логично, что более всего внимание украинских экспертов привлекла персона главы МИДа. Новый глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович стразу после назначения заявил, что, во-первых, Польша подтверждает свою приверженность территориальной целостности Украины, во-вторых, "будет поддерживать европейские устремления" нашей страны. Изменится ли вектор украинско-польских отношений в наступившем году? Этот и другие вопросы внешнеполитической повестки Фокус адресует политологу, доктору исторических наук, профессору политологии Киево-Могилянской академии, научному директору Фонда "Демократические инициативы" Алексею Гараню.

Как повлияют перестановки в правительстве Польши на взаимоотношения с Украиной?

— Персональные изменения в министерстве иностранных дел Польши, на мой взгляд, несколько смягчат градус риторики, которая звучит со стороны поляков. Бывший министр Ващиковский озвучил ряд резких тезисов, которые раскручивали антиукраинские нотки в польском дискурсе. У нынешнего министра Яцека Чапутовича нет отягчающего багажа антиукраинской риторики. Это создаёт более благоприятные условия для диалога. В то же время, я думаю, базовые вещи в подходах нынешнего правительства сохранятся, поскольку это Кабинет, представленный той же партией — "Право и справедливость". Кроме того, вряд ли накануне парламентских выборов представители правящей партии станут менять свою риторику. А риторика эта является правопопулистской и националистической. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что с польской стороны и впредь будут звучать резкие заявления.

В конце 2017 года в украинско-польских отношениях чётко обозначилась болезненная для обеих стран трещина. Как вы считаете, эта тема возникла спонтанно?

— Вы намекаете на Россию? Нет, эту тему, к сожалению, подняла партия "Право и справедливость" в целом, и Ярослав Качиньский в частности. Между тем надо понимать, что вопрос касается не только отношений Варшавы и Киева, но и отношений Польши с Брюсселем.

"Нельзя исключать, что в Италии после выборов к власти придёт правительство, которое будет более благосклонно относиться к снятию санкций с РФ"

Польша критикует Брюссель, а Брюссель жёстко критикует политику польского правительства. Поэтому, если говорить в целом, эта трещина в отношениях Украины и Польши — результат изменений во внутренней польской политике. Другое дело, что Россия этим пользуется и подбрасывает дрова в тлеющий костёр.

Как может измениться политика ЕС в отношении нашей страны в связи с председательством Болгарии, лидеры которой не раз озвучивали пророссийскую позицию?

— Не стоит искусственно нагнетать ситуацию. Болгария придерживается санкционных мер в отношении РФ. Да, нынешний президент-социалист выступал с пророссийскими заявлениями в ходе избирательной кампании, но общий курс определяется болгарским правительством, которое поддерживает антироссийские санкции.

А в отношении языковой темы? Реакцию, к примеру, Венгрии мы видели. Довольно нервная, если не сказать истеричная.

— Поляки с пониманием отнеслись к принятию языкового закона. У румын были серьёзные замечания, однако впоследствии они были сняты. Что касается Венгрии, надо понимать, что курс Орбана — правопопулистский, националистический. Этот курс критикуется Брюсселем. При этом надо учесть, что позиция Венгрии по данному вопросу не была поддержана Венецианской комиссией.

Какие ключевые внешнеполитические ориентиры для Украины на 2018 год вы бы очертили, учитывая перестановки на геополитической карте?

— Задачи у нас прежние. Это, главным образом, европейская интеграция, имплементация Соглашения об ассоциации. Кстати, важный нюанс: в этом вопросе наша дипломатия должна быть подкреплена внутренними реформами. Кроме того, Украина должна продолжать политику, направленную на продление санкций против России. Это очень непросто, поскольку в Европе тоже происходят события, которые так или иначе могут повлиять на градус отношений с нашей страной. Например, нельзя исключать, что в Италии после выборов к власти придёт правительство, которое будет более благосклонно относиться к снятию санкций с РФ.

Также в 2018 году Украина должна прикладывать максимум усилий для борьбы в международных организациях и судах с целью достижения поддержки в вопросе конфликта на Донбассе. И вопрос Крыма также не снят с повестки дня. Особое внимание в контексте нарастания популизма, подрывных действий России следует уделить и нашим соседям. И при всём этом мы не должны забывать о том, что кроме европейского и евроатлантического направления нам необходимо развивать отношения с такими странами, как Китай и Япония. Нам нужна их поддержка.