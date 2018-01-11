Испанский певец Рики Мартин женился на своем парне, художнике Джване Йосефе. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Е!Online.
"Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное", — рассказал сам Мартин, его цитирует портал Е!Online.
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Новобрачные планируют устроить трехдневное празднование.
Напомним, на обложке немецкого Playboy впервые появилась модель-трансгендер.