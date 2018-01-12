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Главная » Страна » Третий Майдан, если он произойдет, будет сильно отличаться от предыдущих, - Atlantic Council

Третий Майдан, если он произойдет, будет сильно отличаться от предыдущих, - Atlantic Council

Третий Майдан, если он произойдет, будет сильно отличаться от предыдущих, - Atlantic Council
Фото: facebook/Андрей Кравченко

У людей на руках много оружия

12.01.18 21716
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2018 год начинается с того, что принимает формы 2013-го: президент Украины Петр Порошенко укрепляет свою власть, тормозя реформы, выполнение которых он пообещал западным спонсорам, а также преследует своих оппонентов. 

Об этом пишет Диана Фрэнсис, старший научный сотрудник Центра Евразии американской неправительственной организации Atlantic Council.  

"Как и в эпоху Януковича, в стране отсутствует верховенство закона, нет парламентской подотчетности, нет эффективного преследования коррумпированных чиновников или даже Януковича, который украл миллиарды", - говорится в блоге Фрэнсис, перевод которого приводит "Главред". 

Эксперт отметила, что условия в стране сейчас похожи на те, которое привели к уличным революциям в 2004 и 2014 годах; чиновники же говорят, что повторение подобных событий недопустимо, так как это приведет к нестабильности и возобновлению российской агрессии. 

"Но если украинцы будут вынуждены выйти на улицы снова, в этот раз все будет по-другому", - подчеркнула Фрэнсис. 

На этот раз все будет по-другому, объясняет она, потому что Украина вооружена до зубов. А что самое главное - администрация Трампа отправляет ВСУ противотанковые ракеты Javelin (примерно 200 ракет), а также снайперские винтовки M107A1. Взамен Украина обязалась очистить свою коррумпированную оборонную промышленность. 

"Это не только нейтрализует Россию, но и лежит в основе любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года", - пишут в Atlantic Council.

Кроме того, Запад, его правительства и институты твердо поддерживают устремления Украины к настоящей демократии и справедливому обществу, пишет эксперт.  

"Еще одно отличие, которое должно проявиться в результате выборов или иным образом, заключается в том, что Украина не будет ввергнута в хаос, как это произошло в 2014 году", - говорится в статье. 

Этого не произойдет, потому что Украина развила более сильные финансовые институты, получила важных западных союзников и опыт, а также "управленческую инфраструктуру", состоящую из сотен честных парламентариев, руководителей, финансистов, адвокатов, активистов, международных доноров и благотворителей и политических лидеров, считает эксперт. 

При этом, продолжили в Atlantic Council, Порошенко, который шел на выборы как реформатор, провел хорошую работу, но четыре дела по-прежнему не завершены: отказаться и быстро пересмотреть свое последнее предложение о создании Антикоррупционного суда, сделав его действительно независимым в соответствии с пожеланиями украинцев и западных доноров; прекратить преследования НАБУ; освободить парламент от иммунитета, который увековечивает культуру "клуба мошенников", позволяя его членам пренебрегать верховенством закона; и запретить политическую рекламу в ходе выборов 2019 года, чтобы нивелировать влияние олигархов. 

"Время Порошенко истекает. Антикоррупционный суд должен заработать до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года. Если эти преобразования не будут внедрены, то, скорее всего, произойдет еще один уличный протест в преддверии выборов, который получит массовую международную поддержку", - говорится в статье. 

Напомним, Президент назвал главные достижения Украины в 2017 году.

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