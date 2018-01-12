Депутат Одесского облсовета предлагал детективу НАБУ 500 тыс. долларов взятки

12 января 2018 года детективы НАБУ совместно с работниками ГПУ сообщили о подозрении действующему депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

"Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета", - говорится в сообщении.

Упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.