Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко опубликовал в Facebook видео с камер наружного наблюдения, где запечатлены последние передвижения перед смертью правозащитницы Ирины Ноздровской.

На видео видно, как Ноздровская в 15:40 29 декабря заходит на станцию метро "Крещатик". В 16:11 камеры фиксируют ее в последний раз на станции метро "Героев Днепра", откуда следуют маршрутки село Демидов.

По дороге Ноздровская звонила родителям, сказав, что скоро будет дома. В 17:30 вышла из маршрутки, и домой не вернулась.

"Национальная полиция продолжает расследование и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других лиц, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего. Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом действительно драматическом, но банальном, чисто уголовном преступлении. На этих видео с камер наружного наблюдения - Ирина Ноздоровская за час-полтора до убийства на пути домой", - заявил Шевченко.