В Украине прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125М "Печора" с максимальной дальностью стрельбы ракеты свыше 40 км.

Об этом проинформировали в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром".

"Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", вместе с отечественной компанией "Радионикс", провели успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125М "Печора". Во время испытаний были осуществлены стрельбы по воздушным целям новыми ракетами 5В27Д-М2, на которые установлена полуактивная радиолокационная головка самонаведения. Это обеспечивает обнаружение и захват воздушной цели типа истребитель на дальности не менее 20 км. Кроме того, это значительно увеличивает точность наведения и обеспечивает поражение даже высокоманевренных целей", - отмечается в сообщении.

Также указано, что ранее была осуществлена комплексная модернизация всех элементов комплекса, включая ракеты, а также произведено оснащение ЗРК новой радиолокационной станцией на твердотельных элементах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израильская система ПРО пополнилась комплексом заатмосферного перехвата

Как уточнили в "Укроборонпроме", проведение модернизации обеспечило качественное улучшение характеристик ЗРК. Так, максимальная дальность стрельбы модернизированного комплекса превышает 40 км, а максимальная высота зоны поражения – 25 км.

"Благодаря тому, что на начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, существенно увеличивается дальняя граница зоны поражения ЗРК C-125М: дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет более 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км. Это позволяет обеспечить надежную защиту наземных объектов и инфраструктуры от воздушного нападения", - подчеркивают в пресс-службе.

В данный момент проведена подготовка производства для серийной модернизации ракет 5В27Д-М2.