ВМС США хотят улучшить ракеты SM-2 и SM-6: оружие было бы полезно ВСУ, — эксперты

Модернизированные ракеты получат новую систему наведения и программное обеспечение. Такое оружие, убеждены военные аналитики, закрыло бы вопрос с авиацией ВКС РФ.

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Военно-морские силы США заключили контракт с компанией Raytheon на 344 млн долларов по усовершенствованию зенитных ракет типов SM-2 и SM-6. В частности, модернизация коснется систем наведения, что откроет новые возможности для американского флота. Об этом 25 апреля сообщили обозреватели Defense News.

"Новые ракеты SM-2 Block IIICU и SM-6 Block IU будут обладать расширенными возможностями по наведению на цель, что поможет перехватчикам Standard Missiles увидеть дополнительные виды угроз, которые они призваны перехватывать", — говорится в материале.

Модернизированные ракеты будут иметь новую систему обнаружения цели и наведения, изменения также затронут электронику и программное обеспечение. В варианте SM-2 Block IIICU ракета получит новый радар.

Как отметили обозреватели Defense Express, модернизация будет выполняться не только для американских сил, но и для экспортных пользователей. Это значит, что потенциально новые ракеты могут предоставить "окно возможностей" для усиления украинской ПВО.

Теоретическая зона покрытия SM-6 воздушного пространства Украины. Источник: Defense Express Фото: Defence Express

Эксперты считают, что если бы улучшенная SM-6 появилась на вооружении украинских сил, то это точно бы значительно усилило воздушную оборону Украины и решило проблему с авиацией ВКС РФ.

"Поскольку речь идет о средстве поражения с дальностью стрельбы вплоть до 370 километров, которое способно уничтожать и баллистику, может запускаться и в том числе из адаптированных наземных пусковых установок, которые уже в распоряжении ВМС и армии США соответственно", — подчеркнули эксперты.

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Ракетные дуэли на Ближнем Востоке обошлись ВМС США почти в 1 млрд долларов, — Пентагон

Напомним, норвежские оружейники модернизируют зенитно-ракетный комплекс NASAMS для перехвата баллистических ракет. Системы, помимо прочего, получат новую ракету AMRAAM-ER, которой хватит скорости для перехвата целей, двигающихся по баллистической траектории.