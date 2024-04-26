ВМС США хочуть поліпшити ракети SM-2 і SM-6: зброя була б корисною для ЗСУ, — експерти

Модернізовані ракети отримають нову систему наведення і програмне забезпечення. Така зброя, переконані військові аналітики, закрила б питання з авіацією ПКС РФ.

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Військово-морські сили США уклали контракт із компанією Raytheon на 344 млн доларів з удосконалення зенітних ракет типів SM-2 і SM-6. Зокрема, модернізація торкнеться систем наведення, що відкриє нові можливості для американського флоту. Про це 25 квітня повідомили оглядачі Defense News.

"Нові ракети SM-2 Block IIICU і SM-6 Block IU володітимуть розширеними можливостями з наведення на ціль, що допоможе перехоплювачам Standard Missiles побачити додаткові види загроз, які вони покликані перехоплювати", — йдеться в матеріалі.

Модернізовані ракети матимуть нову систему виявлення цілі та наведення, зміни також торкнуться електроніки та програмного забезпечення. У варіанті SM-2 Block IIICU ракета отримає новий радар.

Як зазначили оглядачі Defense Express, модернізація виконуватиметься не лише для американських сил, а й для експортних користувачів. Це означає, що потенційно нові ракети можуть надати "вікно можливостей" для посилення української ППО.

Теоретична зона покриття SM-6 повітряного простору України. Джерело: Defense Express Фото: Defence Express

Експерти вважають, що якби поліпшена SM-6 з'явилася на озброєнні українських сил, то це точно б значно посилило повітряну оборону України та розв'язало проблему з авіацією ПКС РФ.

"Оскільки йдеться про засіб ураження з дальністю стрільби аж до 370 кілометрів, який здатний знищувати і балістику, може запускатися і, зокрема, з адаптованих наземних пускових установок, які вже є в розпорядженні ВМС і армії США відповідно", — підкреслили експерти.

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Нагадаємо, норвезькі зброярі модернізують зенітно-ракетний комплекс NASAMS для перехоплення балістичних ракет. Системи, крім іншого, отримають нову ракету AMRAAM-ER, якій вистачить швидкості для перехоплення цілей, що рухаються по балістичній траєкторії.