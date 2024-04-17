Ракетні дуелі на Близькому Сході обійшлися ВМС США майже в 1 млрд доларів, — Пентагон

За час операції проти хуситів було відбито 130 повітряних атак, зазначили у військовому командуванні ВМС. А під час відбиття атак Ірану було збито щонайменше шість іранських балістичних ракет.

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Операції з перехоплення ракет, запущених іранськими силами й хуситами, обійшлися ВМС США в 95 млн доларів. У зв'язку з цим, щоб заповнити дефіцит, служба просить схвалити додаткове фінансування, повідомив 16 квітня ресурс Defense One.

Міністр військово-морських сил США Карлос Дель Торо під час виступу перед Палатою представників сказав, що американські сили наразі відбили понад 130 прямих атак бойовиків-хуситів на кораблі ВМС і торгові судна в Червоному морі.

А під час нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль два есмінці USS Carney та USS Arleigh Burk збили щонайменше шість іранських балістичних ракет, застосувавши сучасне озброєння. Однак перехоплювачі, якими було уражено іранські ракети, коштують дорого, тож витрати на боєприпаси сягнули майже 1 млрд доларів.

"Ми запускали SM-2, SM-6 і — буквально у вихідні — SM-3, щоб протистояти загрозі балістичних ракет, що виходить від Ірану. Тому нам потрібно, щоб це доповнення було ухвалено цього тижня. Зараз наші витрати на боєприпаси наближаються до мільярда доларів, які нам необхідно відшкодувати за додатковий кошт", — заявив Дель Торо.

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Оглядачі зазначили, що варіанти Standard Missile-3 коштують від 9,7 до 27,9 млн доларів за штуку. Ракети SM-2 коштують трохи більше ніж 2 млн доларів за штуку, а SM-6 — майже 3,9 млн доларів. За словами начальника військово-морських операцій адмірала Лізи Франкетті, у своєму бюджетному запиті на 2025 рік ВМС просять 6,6 млрд доларів на розвиток багаторічних закупівель критично важливих боєприпасів — Standard Missile, Naval Strike Missile, Long Range Anti-Ship Missile, або LRASM, і Advanced Anti-Radiation Guided Missile, або AARGM.

Нагадаємо, ВМС США терміново закуповують системи Electronic Advanced Ground Launcher System (EAGLS), щоб відправити їх на Близький Схід для захисту американських військ від повітряних загроз, зокрема й безпілотників. Комплекси є ефективним засобом протиповітряної оборони малого радіусу дії.