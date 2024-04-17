Ракетные дуэли на Ближнем Востоке обошлись ВМС США почти в 1 млрд долларов, — Пентагон

За время операции против хуситов было отражено 130 воздушных атак, отметили в военном командовании ВМС. А в ходе отражения атак Ирана были сбиты по меньшей мере шесть иранских баллистических ракет.

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Операции по перехвату ракет, запущенных иранскими силами и хуситами, обошлись ВМС США в 95 млн долларов. В связи с этим, чтобы восполнить дефицит, служба просит одобрить дополнительное финансирование, сообщил 16 апреля ресурс Defense One.

Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо во время выступления перед Палатой представителей сказал, что американские силы на данный момент отразили более 130 прямых атак боевиков-хуситов на корабли ВМС и торговые суда в Красном море.

А во время недавней атаки Ирана на Израиль два эсминца USS Carney и USS Arleigh Burk сбили не менее шести иранских баллистических ракет, применив современное вооружение. Однако перехватчики, которыми были поражены иранские ракеты стоят дорого, поэтому расходы на боеприпасы достигли почти 1 млрд долларов.

"Мы запускали SM-2, SM-6 и — буквально в выходные — SM-3, чтобы противостоять угрозе баллистических ракет, исходящей от Ирана. Поэтому нам нужно, чтобы это дополнение было принято на этой неделе. Сейчас наши расходы на боеприпасы приближаются к миллиарду долларов, которые нам необходимо возместить за счет дополнительных средств", — заявил Дель Торо.

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Обозреватели отметили, что варианты Standard Missile-3 стоят от 9,7 до 27,9 млн долларов за штуку. Ракеты SM-2 стоят чуть больше 2 млн долларов за штуку, а SM-6 — около 3,9 млн долларов. По словам начальника военно-морских операций адмирала Лизы Франкетти, в своем бюджетном запросе на 2025 год ВМС просят 6,6 млрд долларов на развитие многолетних закупок критически важных боеприпасов — Standard Missile, Naval Strike Missile, Long Range Anti-Ship Missile, или LRASM, и Advanced Anti-Radiation Guided Missile, или AARGM.

Напомним, ВМС США в срочном порядке закупают системы Electronic Advanced Ground Launcher System (EAGLS), чтобы отправить их на Ближний Восток для защиты американских войск от воздушных угроз, в том числе и беспилотников. Комплексы являются эффективным средством противовоздушной обороны малого радиуса действия.