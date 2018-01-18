Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором

МИД России заявил, что этот закон "хоронит" минские соглашения и нормандский формат

Министерство иностранных дел России заявило на своем сайте, что Украина принятием закона о реинтеграции Донбасса "хоронит" минские соглашения и нормандский формат.

Российская сторона обвинила Киев в подготовке к силовому сценарию и планах "задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке".

"Мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности", - подытожили в ведомстве Сергея Лаврова.

Напомним, 18 января депутаты Верховной Рады приняли закон Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Инициатива собрала 280 голосов из 226 необходимых.