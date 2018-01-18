МВФ раскритиковал украинскую пенсионную реформу

В Фонде считают, что у украинцев снижена мотивация работать дольше и делать взносы в пенсионную систему

Пенсионная реформа, проведенная в Украине, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос УНИАН о соответствии пенсионной реформы обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества с Фондом.

"Украина не так давно приняла закон о пенсионной реформе. Закон содержит важные положения по модернизации пенсионной системы, но также и недостатки, которые снижают мотивацию людей работать дольше и делать взносы в пенсионную систему. Это не полностью обеспечивает справедливую и устойчивую пенсионную систему, и мы думаем, что больше работы должно быть сделано", - сказал он.

Напомним, Кабмин утвердил механизм выплат пенсионерам без необходимого стажа.