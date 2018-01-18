Луценко пообещала искать консенсус по законопроекту об Антикоррупционном суде

По ее словам, рассмотрят документ на следующей сессии парламента

При рассмотрении президентского законопроекта об Антикоррупционном суде будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, законопроект будет включен в повестку дня следующей сессии парламента (нынешняя сессия продлится до 2 февраля 2018 года, следующая сессия начнется 5 февраля).

Она отметила, что закон об Антикоррупционном суде пройдет все этапы принятия, учитывая рассмотрение профильного комитета и первое чтение в сессионном зале, после которого фракции предоставят свои замечания и предложения.

"Вероятно, будет создана рабочая группа. Кстати, об этом призвал и президент - создать такую ​​группу еще до внесения законопроекта для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования", - добавила представитель президента.

По ее словам, новый Антикоррупционный суд заработает не раньше, чем через полгода, с учетом всех процедур.

Напомним, Рада отказалась рассматривать президентский законопроект об антикоррупционном суде.