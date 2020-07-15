"Успели довезти до больницы": Ирина Луценко перенесла инсульт

Бывший народный депутат Украины Ирина Луценко перенесла инсульт. Об этом рассказал ее муж, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Буквам".

Он не уточнил, когда ей был поставлен этот диагноз, но из контекста беседы можно сделать вывод, что в прошлом году, когда Ирина Луценко сдала мандат.

"Моя жена сложила мандат. У нее была серьезная проблема со здоровьем, если уж так откровенно говорить. Она получила инсульт. Слава богу, успели довезти до больницы через эти пробки", – рассказал Луценко.

Луценко заявил, что монобольшинство не поддерживало инициативы ее супруги в Раде, поэтому ей было сложно работать там.

"Ирина – перфекционист. Она где-то в четыре-пять утра читала проекты законов, которые должна была презентовать, и массу аналитики, которая с этим связана. И она просто убивала себя тем, что принимала так близко к сердцу то, что происходит", – сказал Луценко.

В итоге, по его словам, из-за большой нагрузки и нервного напряжения было принято решение, что Ирине Луценко нужно уйти из Рады.

"Мы приняли решение, что пребывание в этом парламенте ее просто добивает. Еще и слишком, скажу откровенно. Сейчас она счастлива, что ее там нет. Потому что представить себя в центре этого низкопробного шоу невозможно", – рассказал Луценко.

Народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Луценко в ноябре прошлого года написала заявление о досрочном сложении депутатского мандата в связи с состоянием здоровья. Позже Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко. Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заменил в Раде Ирину Луценко.