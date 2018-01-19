Полиция обновила данные о стрельбе в Одессе: в результате перестрелки погибло двое мужчин.

Обе жертвы – стрелок и его знакомый, который был у него дома в гостях.

Думская сообщает о причинах произошедшего резонансного события.

В дом по улице Новосельського, 48 в центре Одессы к некоему Дорошенко пришел ранее судимый гражданин по фамилии Пинин. Между ними завязалась ссора. Пинин выбежал из квартиры. Дорошенко начал стрелять.

Из-за звуков выстрелов соседи вызвали полицию. По прибытии, Дорошенко открыл стрельбу по участковому и двум оперативникам. Издание пишет, что оперативник получил пять пуль в упор, второй был ранен в бедро, участковый — в грудь. Злоумышленника ликвидировали.

В 17:00 глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители начали штурм здания, где находился стрелок.