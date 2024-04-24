Дружил с Джастином Бибером. В США застрелили рэпера Криса Кинга

Крис Кинг приехал в Нэшвилл, чтобы выступить на фестивале. Но его убили во время попытки ограбления.

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Американского рэпера Криса Кинга, который был близким другом Джастина Бибера и Machine Gun Kelly, убили в Нэшвилле, штат Теннесси. Рэпера, как сообщается, убили при попытке ограбления. Об этом сообщает Billboard.

Крис Кинг, настоящее имя которого Кристофер Чикс, приехал в Нэшвилл на фестиваль Nashville Cannafest.

Ночью он гулял с друзьями, когда трое неизвестных попытались их ограбить. Свидетели рассказали, что услышали выстрелы и бросились врассыпную. И Кинг, и его 29-летний друг пострадали от обстрела. Раненого отправили в больницу и оказали необходимую помощь. Но Кинга привезли в больницу Вандербильта уже мертвым.

В социальных сетях друзья рэпера написали соболезнования. Кинг некоторое время жил с Бибером почти десять лет назад, о чем рассказывал ранее. Бибер в сториз в Instagram написал: "Люблю тебя, братан. Это больно. Пожалуйста, помяните его семью в своих молитвах. Увидимся в раю, брат".

Крис Кинг и Джастин Бибер

Machine Gun Kelly написал в комментариях, кто "Крис был уникальным человеком".

Кеке Палмер также поделилась данью памяти Кингу в Instagram, опубликовав фотографию, на которой они разговаривают, в Facetime.

8 апреля Кинг выпустил свой последний трек — песню под названием "Seeing Double Seeing Double". Рэпер также был основателем лейбла Snotty Nose Records.

Напомним, три года назад на аукционе был продан автомобиль, в котором убили знаменитого рэпера Тупака Шакура. Черный седан BMW 750IL, в котором в 1996 году был смертельно ранен рэпер оценили в 1,7 миллионов долларов.

Тупака Шакура, который также прославился коротким, но бурным романом с Мадонной, убили в 1996 году. Полиция так и не нашла убийцу.