Ашер и Джастин Бибер рассказали о "странных" вечеринках у Шона "Дидди" Комбса

В соцсетях всплыли старые видео со звездами, которые в юности сотрудничали с рэпером. Сейчас Комбс находится в центре расследования о сексуальном насилии.

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Ашер, который недавно выступал на Супербоуле, как оказалось, несколько лет назад дал интервью, в котором утверждал, что видел несколько "очень любопытных вещей", когда жил в особняке Дидди в Нью-Йорке. Тогда звезде было всего 14 лет. Также в соцсетях отыскали старое видео с Джастином Бибером, который был протеже Шона "Дидди" Комбса в юности. И комментаторы находят интервью Ашера и видео с Бибером "тревожащими". Об этом пишет Daily Mail.

Ашер утверждал, что он столкнулся с некоторыми "довольно дикими" вещами, когда жил в нью-йоркском особняке рэпера Дидди (урожденного Шона Лав Комбса), когда ему было всего 14 лет.

Интервью Ашера о Комбсе

После рейдов агентов национальной безопасности на особняки музыкального магната в Холмби-Хиллз и Майами в рамках продолжающегося на этой неделе расследования по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации пользователи социальных сетей обнаружили интервью 2016 года, в котором Ашер рассказывал о своем пребывании в апартаментах суперзвезды.

Во время выступления на шоу Говарда Стерна Ашер рассказал, что жил с Дидди в Скарсдейле.

Когда Стерн спросил, "был ли дом Дидди заполнен "цыпочками" и были ли там оргии", Ашер ответил: "Не совсем… У меня был шанс увидеть кое-что… Я не знаю, как это описать".

"Это было довольно дико. Это было безумно. Происходили очень любопытные вещи, и я не совсем понимал их", — признался он.

Что касается того, отправит ли он своих детей в "Лагерь Puffy Flavor", Ашер решительно ответил: "Нет, черт возьми!".

Еще в 2004 году Ашер рассказал журналу Rolling Stone, что Дидди познакомил его с сексом.

"Секс в индустрии очень популярен, чувак. Рядом всегда были девушки. Вы открывали дверь и видели, как кто-то это делает, или несколько человек в комнате устраивают оргию. Никогда не знаешь, что произойдет", — рассказывал Ашер.

Видеозапись Дидди и пятнадцатилетнего Джастина Бибера появилась в сети вскоре после этого.

Джастин Бибер и Шон "Дидди" Комбс

В клипе Дидди, урожденный Шон Лав Комбс, стоит рядом с молодой поп-сенсацией и говорит: "Он проводит с Дидди сорок восемь часов, мы тусуемся и что делаем, мы не можем раскрыть. Но это определенно мечта 15-летнего подростка".

Магнат хип-хопа добавил: "Я получил над ним опеку. Он подписал контракт с Ашером, и я имел юридическую опеку над Ашером, когда он записывал свой первый альбом. У меня нет законной опеки над ним [Бибером], но следующие сорок восемь часов он будет со мной, и мы сойдем с ума".

Жуткие кадры Дидди, пятнадцатилетнего Джастина Бибера и интервью Ашера вспыли в соцсетях после того, как рэперу грозит продолжающееся расследование по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В его домах прошел обыск. И, судя по опубликованному видео, правоохранители перевернули особняки Шона Комбса вверх дном.

Обыски у Шона "Дидди" Комбса

Стало известно, что был арестован некий Брендан Пол, которого один из обвинителей Дидди называет его наркодилером и сообщает, что тот поставлял Дидди оружие. Также были арестованы, а потом отпущены два старших сына Дидди.

Во вторник самого Шона Комбса заметили в аэропорту Майами. Сообщается, что Дидди был допрошен сотрудниками таможни в аэропорту Опа Лока.

Это последовало за подозрениями в том, что магнат бежал из страны, когда его частный самолет LoveAir LLC Gulfstream 5 был обнаружен, летевшим на Антигуа. Рэпер не был арестован и остается на свободе.