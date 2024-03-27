Ашер и Джастин Бибер рассказали о "странных" вечеринках у Шона "Дидди" Комбса
В соцсетях всплыли старые видео со звездами, которые в юности сотрудничали с рэпером. Сейчас Комбс находится в центре расследования о сексуальном насилии.
Ашер, который недавно выступал на Супербоуле, как оказалось, несколько лет назад дал интервью, в котором утверждал, что видел несколько "очень любопытных вещей", когда жил в особняке Дидди в Нью-Йорке. Тогда звезде было всего 14 лет. Также в соцсетях отыскали старое видео с Джастином Бибером, который был протеже Шона "Дидди" Комбса в юности. И комментаторы находят интервью Ашера и видео с Бибером "тревожащими". Об этом пишет Daily Mail.
Ашер утверждал, что он столкнулся с некоторыми "довольно дикими" вещами, когда жил в нью-йоркском особняке рэпера Дидди (урожденного Шона Лав Комбса), когда ему было всего 14 лет.
После рейдов агентов национальной безопасности на особняки музыкального магната в Холмби-Хиллз и Майами в рамках продолжающегося на этой неделе расследования по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации пользователи социальных сетей обнаружили интервью 2016 года, в котором Ашер рассказывал о своем пребывании в апартаментах суперзвезды.
Во время выступления на шоу Говарда Стерна Ашер рассказал, что жил с Дидди в Скарсдейле.
Когда Стерн спросил, "был ли дом Дидди заполнен "цыпочками" и были ли там оргии", Ашер ответил: "Не совсем… У меня был шанс увидеть кое-что… Я не знаю, как это описать".
"Это было довольно дико. Это было безумно. Происходили очень любопытные вещи, и я не совсем понимал их", — признался он.
Что касается того, отправит ли он своих детей в "Лагерь Puffy Flavor", Ашер решительно ответил: "Нет, черт возьми!".
Еще в 2004 году Ашер рассказал журналу Rolling Stone, что Дидди познакомил его с сексом.
"Секс в индустрии очень популярен, чувак. Рядом всегда были девушки. Вы открывали дверь и видели, как кто-то это делает, или несколько человек в комнате устраивают оргию. Никогда не знаешь, что произойдет", — рассказывал Ашер.
Видеозапись Дидди и пятнадцатилетнего Джастина Бибера появилась в сети вскоре после этого.
В клипе Дидди, урожденный Шон Лав Комбс, стоит рядом с молодой поп-сенсацией и говорит: "Он проводит с Дидди сорок восемь часов, мы тусуемся и что делаем, мы не можем раскрыть. Но это определенно мечта 15-летнего подростка".
Магнат хип-хопа добавил: "Я получил над ним опеку. Он подписал контракт с Ашером, и я имел юридическую опеку над Ашером, когда он записывал свой первый альбом. У меня нет законной опеки над ним [Бибером], но следующие сорок восемь часов он будет со мной, и мы сойдем с ума".
Жуткие кадры Дидди, пятнадцатилетнего Джастина Бибера и интервью Ашера вспыли в соцсетях после того, как рэперу грозит продолжающееся расследование по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
В его домах прошел обыск. И, судя по опубликованному видео, правоохранители перевернули особняки Шона Комбса вверх дном.
Стало известно, что был арестован некий Брендан Пол, которого один из обвинителей Дидди называет его наркодилером и сообщает, что тот поставлял Дидди оружие. Также были арестованы, а потом отпущены два старших сына Дидди.
Во вторник самого Шона Комбса заметили в аэропорту Майами. Сообщается, что Дидди был допрошен сотрудниками таможни в аэропорту Опа Лока.
Это последовало за подозрениями в том, что магнат бежал из страны, когда его частный самолет LoveAir LLC Gulfstream 5 был обнаружен, летевшим на Антигуа. Рэпер не был арестован и остается на свободе.