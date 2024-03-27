Полиция арестовала драгдилера Шона "Дидди" Комбса и заковала в наручники его сыновей

Полиция арестовала 25-летнего мужчину в аэропорту, когда он пытался проникнуть на борт частного самолета рэпера. Также были задержаны двое сыновей Комбса.

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В американских таблоидах появляется все больше подробностей о расследовании дела рэпера Шона "Дидди" Комбса о сексуальном насилии и торговле людьми. Оказалось, что в аэропортуОпа-Лока в Майами был арестован 25-летний Брендан Пол, которого называют наркодилером Комбса. А также были задержаны двое сыновей рэпера — Джастин и Кинг. Об этом пишет NYpost.

Мужчина, обвиненный в том, что был "наркокурьером" Дидди , был арестован при попытке проникнуть на борт частного самолете в то время, когда особняк рэпера обыскивала полиция.

В тот же день федеральные агенты совершили обыск в домах Дидди в Лос-Анджелесе и Майами в рамках расследования дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и задержали двух его сыновей.

Позже Джастин и Кинг Комбс были освобождены без предъявления обвинений. На фотографиях видно, что во время рейда в Лос-Анджелесе как минимум двое мужчин были закованы в наручники.

Местонахождение самого Шона "Дидди" Комбса неизвестно. Он должен был лететь на Карибы и заблокировал публичное отслеживание своего самолета после того, как он прибыл в Майами. Полиция изъяла его телефоны, но его не арестовали.

Брендан Пол был арестован

Самолет Gulfstream 5 компании LoveAir позже был отслежен до карибского острова Антигуа, но его на борту не было.

В ордере на арест, полученном СМИ, говорится, что Брендан Пол признался, что имел в своем багаже ​​наркотики, когда правоохранительные органы перехватили его в аэропорту Майами Опа Лока в 16:15 в понедельник.

В документе, представленном Департаментом полиции Майами-Дейд, говорится: "Обвиняемый был взят под стражу по подозрению в хранении кокаина и конфет с марихуаной. Подсудимый хранил контрабанду в своей личной дорожной сумке, о чем он заявил до обыска".

Пола называли "наркокурьером" Дидди в иске продюсера Родни "Лил Рода" Джонса, поданном против Дидди, настоящее имя которого — Шон Комбс. Также Лил Род утверждает, что Пол причастен не только к покупке наркотиков для рэпера, но и оружия.

Он сообщил, что Пол летал между Лос-Анджелесом, Майами, Вирджинией, странами Карибского бассейна и Лондоном три раза в декабре 2022 года, апреле 2023 года и ноябре 2023 года.

"Члены предприятия и их партнеры закупали, перевозили и распространяли экстази, кокаин, кетамин, марихуану, грибы, упаковывая эти вещества в ручную кладь и проходя через таможню", — написал он.

Также Лил Род утверждает, что своими глазами видел, как Брендан Пол перевозил огнестрельное оружие в ночные клубы, стриптиз-клубы и другие заведения и обратно для Комбса в Майами, Флорида. А также он видел, как Шон "Дидди" Комбс потом раздавал это оружие членам местных банд.

Обыск в доме Шона "Дидди" Комбса Фото: Getty Images

Напомним, в первоначальном иске утверждалось, что Комбс вынуждал Лил Рода нанимать секс-работников и принуждал его заниматься с ними сексом.

В иске он также упоминал оскароносного актера Кьюбу Гудинга-младшего. По словам продюсера, они встречались в январе 2023 года. И актер приставал к нему на яхте Дидди.

Продюсер утверждает, что Комбс хвастался, что стрелял в людей, и угрожал причинить телесные повреждения, если Джонс не выполнит его требования.

В его иске ответчиками также названы сын Комбса Джастин, руководитель его аппарата Кристина Хоррам и исполнительный директор Universal Music Group сэр Люциан Грейндж.

Дидди отверг существующие обвинения против него, назвав их "отвратительными", а его адвокат назвал претензии Джонса "чистой выдумкой".

Шон "Дидди" Комбс Фото: Getty Images

Также в иске упоминался принц Гарри. Но только как случайный знакомых Шона "Дидди" Комбса. Рэпер использовал его имя, чтобы придать себе вес и намекнуть на знакомства с влиятельными людьми.

54-летний Комбс основал звукозаписывающий лейбл Bad Boy в 1993 году и в последующие десятилетия был важной фигурой в коммерциализации хип-хопа. Среди его протеже были покойный Notorious BIG и Мэри Джей Блайдж.