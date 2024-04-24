Дружив із Джастіном Бібером. У США застрелили репера Кріса Кінга

Кріс Кінг приїхав до Нешвілла, щоб виступити на фестивалі. Але його вбили під час спроби пограбування.

Related video

Американського репера Кріса Кінга, який був близьким другом Джастіна Бібера і Machine Gun Kelly, убили в Нешвіллі, штат Теннессі. Репера, як повідомляється, вбили під час спроби пограбування. Про це повідомляє Billboard.

Кріс Кінг, справжнє ім'я якого Крістофер Чікс, приїхав до Нешвілла на фестиваль Nashville Cannafest.

Уночі він гуляв із друзями, коли троє невідомих спробували їх пограбувати. Свідки розповіли, що почули постріли і кинулися врозтіч. І Кінг, і його 29-річний друг постраждали від обстрілу. Пораненого відправили в лікарню і надали необхідну допомогу. Але Кінга привезли в лікарню Вандербільта вже мертвим.

У соціальних мережах друзі репера написали співчуття. Кінг деякий час жив із Бібером майже десять років тому, про що розповідав раніше. Бібер у сторіз в Instagram написав: "Люблю тебе, братан. Це боляче. Будь ласка, пом'яніть його сім'ю у своїх молитвах. Побачимося в раю, брате".

Кріс Кінг і Джастін Бібер

Machine Gun Kelly написав у коментарях, хто "Кріс був унікальною людиною".

Кеке Палмер також поділилася даниною пам'яті Кінгу в Instagram, опублікувавши фотографію, на якій вони розмовляють, у Facetime.

8 квітня Кінг випустив свій останній трек — пісню під назвою "Seeing Double Seeing Double". Репер також був засновником лейблу Snotty Nose Records.

Нагадаємо, три роки тому на аукціоні було продано автомобіль, у якому вбили знаменитого репера Тупака Шакура. Чорний седан BMW 750IL, у якому 1996 року був смертельно поранений репер, оцінили в 1,7 мільйона доларів.

Тупака Шакура, який також прославився коротким, але бурхливим романом із Мадонною, вбили 1996 року. Поліція так і не знайшла вбивцю.