С 19 на 20 января неизвестные подожгли частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции, после чего забросили бутылки с горючей смесью на территорию диппредстваительства. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

В нападения никто не пострадал.

На место происшествия были немедленно вызваны бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца.

Европейская правда со ссылкой на Newpost.gr сообщает, что примерно в два часа ночи неизвестные подожгли три автомобиля возле здания украинского посольства. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось погасить огонь в 03:40 на рассвете (по местному времени).