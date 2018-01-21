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Главная » Страна » Жертвами теракта в Кабуле стали 9 граждан Украины, – СМИ

Жертвами теракта в Кабуле стали 9 граждан Украины, – СМИ

Жертвами теракта в Кабуле стали 9 граждан Украины, – СМИ
Фото: aljazeera.com

В МИД Украины заявили о гибели 6 наших соотечественников

21.01.18 540
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В результате вооруженного нападения на фешенебельный отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере девять украинцев. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на информацию полиции Кабула, передает РБК-Украина.

Среди погибших были граждане Германии, Греции и Казахстана. Кроме того, указано, что две жертвы теракта пока не идентифицированы.

Афганский журналист Билал Сарвар в Twitter сообщил о гибели шести украинцев, отметив, подтвердив, что они были сотрудниками афганской авиакомпании Kam Air.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин доложил главе государства о гибели шести украинцев в результате теракта в Кабуле.

"Доложил президенту о гибели 6 гражданах Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", – написал Климкин в Twitter.

Напомним, 20 января в результате вооруженного нападения на фешенебельный отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, сообщил, что 11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании Kam Air. Дани также добавил, что еще 10 человек были ранены, включая шесть офицеров сил безопасности и четыре гражданских лица.

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