НАТО – 75 лет: выдающиеся события в истории Альянса от учений с РФ до поддержки Украины

За десятилетие существования Альянса произошло много событий: бомбардировка Югославии, конфликт между странами-членами, тесное сотрудничество с РФ, а также полное изменение подхода к обороне из-за полномасштабной войны.

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4 апреля 1949 года создался старейший оборонный Альянс. Сперва в него вступило 12 стран, а сейчас он насчитывает 32 страны с потенциальным присоединением Украины и Грузии. Фокус подготовил материал к 75-й годовщине НАТО о самых значительных событиях в истории Альянса.

После окончания Второй мировой войны мир стоял перед новыми вызовами безопасности. Несколько лет между западными странами велись секретные переговоры о блоках и союзах. Это завершилось тем, что 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор. Он обязывал каждую страну-члена Альянса оборонять союзника в случае нападения. Окончательная ратификация договора состоялась 24 августа 1949 года. С тех пор блок расширялся, но нельзя сказать, что там не было конфликтов. По состоянию на 2024 год в Альянс входит 32 страны.

Конфликт между Турцией и Грецией

Несмотря на присутствие Греции и Турции в НАТО между двумя странами очень напряженные отношения. Время от времени напряженность растет и Анкара с Афинами бывают в шаге от боевых действий. Начался конфликт между Грецией и Турцией еще раньше, до Второй мировой войны. Новым этапом стала война за Кипр.

Кипр — это остров в Средиземном море, на котором проживают турки-киприоты и греки-киприоты. Конфликт вспыхнул на фоне того, кто будет контролировать остров. Киприоты-греки хотели соединения с Грецией, а Турция хотела "защитить" турок-киприотов после переворота, который поддержала Греция. В итоге за остров вспыхнули настоящие боевые действия.

Разделение Кипра

Турция высадила контингент в 1974 году и остров с тех пор фактически разделен на две части. Первая — международно признанная Республика Кипр. Вторая — Республика Северный Кипр, которую признает только Турция.

Роль НАТО в разрешении конфликта почти отсутствует из-за того, что все решения Альянса принимаются согласием всех стран-членов. Тем более в 1970-х годах еще существовал Советский Союз, поэтому НАТО не пыталось ввести санкции против Турции или Греции.

Сейчас трения между Грецией и Турцией время от времени происходят, но уже не доходит до применения вооруженных сил. Тем не менее политики не пренебрегают выпады в сторону друг друга.

Война в Югославии

В начале 1990-х годов на территории современной Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово и Северной Македонии разворачивается кровавая война. Натовские силы впервые в своей истории участвовали в боевых действиях. Агрессором выступал режим Слободана Милошевича в Сербии, который не хотел давать независимости странам.

Альянс поставил условия Милошевичу: вывести из Косово сербов, ввести миротворцев и вернуть в край беженцев. В противном случае военные пригрозили воздушными ударами. Диктатор не пошел на условия, поэтому НАТО нанесли ракетные удары. Считалось, что Воздушные силы за несколько суток бомбардировок заставят Милошевича сесть за стол переговоров. Однако конфликт только усилился. В конце концов в июне 1999 года, когда в результате бомбардировок погибло около 500 гражданских людей, Милошевич дал согласие на ввод международных войск в Косово.

Белградская высотка "Ушче", некогда здание ЦК Союза коммунистов Югославии, в пламени после того, как 21 апреля 1999 года по ее верхним этажам, где работали несколько сербских телеканалов, ударили несколько ракет НАТО. Позже здание восстановили, добавив ему еще два этажа Фото: ТАСС

В итоге войны Милошевич был передан в суд в Гааге, где умер. Его обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Косово. Через два года в 2008 году Косово провозгласило независимость. Ее признает 102 страны-члены ООН из 193, но около 80 стран этого не сделали. Среди них и Украина, однако это не мешает сейчас объявлять военную помощь Косово украинскому государству. Также в Косово находится около 4000 военных из натовской коалиции.

НАТО в Афганистане

В августе 2003 года Альянс взял на себя командование Международными силами содействия безопасности в Афганистане из-за террористических атак на США 11 сентября 2001 года. Контингент войск вывели в 2021 году, когда решение об этом приняли Соединенные Штаты. Сейчас Афганистан находится под контролем Талибана.

Силы НАТО в Афганистане Фото: NATO

Как пишут на сайте НАТО, члены Альянса не знали, что в 2003-2006 годах повстанцы окажутся более устойчивыми. Операция НАТО предусматривала обучение Афганской национальной армии, помогали тренировать Афганскую нацполицию и поддержку более широких усилий по стабилизации ситуации в стране. В конце концов, НАТО вывели войска из Афганистана и страна рухнула в руки талибов по следующим причинам:

Десятилетие гражданской войны с 1973 года. Насилие, наркоторговля и коррупция приняли эндемический характер. Усилия не могли легко преодолеть это наследие; Сложная региональная динамика, где преобладала взаимная вражда, где Афганистан часто был в проигрышной ситуации; Сложная логистика между 50 странами, которые имели свой контингент на афганской территории. К тому же Афганистан имел рудиментарную коммуникационную инфраструктуру и экстремальные погодные условия зимой и летом. Вызов поддерживать приверженность всех стран, предоставивших войска, к операции. Переменчивая политическая и общественная поддержка в стране.

НАТО и российско-украинская война и российско-украинская война

За последние 20 лет отношение к России кардинально изменилось. Раньше с Москвой были очень тесные отношения, проводились совместные учения. РФ была частью программы Партнерство ради мира. Также в 2002 году был создан Совет Россия — НАТО для работы по вопросам безопасности и совместных проектов.

Учения РФ-НАТО в Польше

После начала российско-украинской войны все кардинально изменились. Россия стала главной угрозой для Альянса, а после 24 февраля 2022 года исторически нейтральные Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО и уже являются частью Североатлантического альянса. Их решение является свидетельством более глобальных изменений внутри Альянса. Российская агрессия побудила изменить подход к видению безопасности среди стран-членов. Если раньше тактика предусматривала потерю определенных территорий пока военные готовили силы, то теперь битва начнется с первых метров любого из 32 государств.

На восточных флангах НАТО формируются новые части и они постоянно находятся в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Румынии. С присоединением Швеции и Финляндии к НАТО Балтийское море фактически стало внутренним. Баланс сил продолжает меняться, а Финляндия бессрочно закрывает границу с Россией.

Украина — НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО остается открытым. Альянс много лет утверждает, что двери для Киева открыты, но надо выполнить условия. Ближе всего к вступлению Украина была в 2008 году, когда планировалось подписание Плана действий по членству (ПДЧ). Однако на западных политиков нажал Владимир Путин. Вместо ПДЧ Украина получила обещание, что двери открыты.

В условиях полномасштабной войны Украина не вступит в НАТО из-за отсутствия консенсуса среди стран-членов. Однако все согласны, что Украина станет членом Альянса.

Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Пресс-служба президента Украины

"Как было заявлено союзниками в Вильнюсе, Украина будет членом НАТО. Для нас вопрос в том, чтобы иметь хороший и четкий маршрут для достижения такого результата. И я считаю, что саммит НАТО к 75-й годовщине действительно будет очень конкретно сосредоточен на том, как мы можем определить этот маршрут, или, иначе говоря, мост — необходимый мост, чтобы Украина могла стать членом НАТО", — сказал Блинкен 2 апреля на пресс-конференции в Париже.

Партнеры НАТО помогают Украине оружием и финансированием. Также Балтийские страны строят оборонительные укрепления на границе с Россией.