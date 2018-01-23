На Донбассе могут активизироваться боевые действия, - Хуг

Боевики незаконных вооруженных формирований и бойцы ВСУ на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Украинская правда.

По его словам, боевики и украинские военные активно обустраивают свои позиции вдоль линии разграничения.

"Наши беспилотники зафиксировали много новых траншей. Стороны активно окапываются. Повсюду видим большое количество вооружения в окопах и блиндажах", - сказал Хуг.

Он добавил, что также стороны не только не проводят мероприятия по разминированию территорий, предусмотренные минскими соглашениями, но и, наоборот, закладывают еще больше мин.

Хуг отметил, что представители ОБСЕ зафиксировали, среди прочего, военную технику, которая стоит на огневых позициях, как со стороны ОРДЛО, так и со стороны подконтрольной правительству Украины территории.

"Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время", - сказал он.

В ОБСЕ отметили, что сейчас беспокойство вызывает также ситуация на Светлодарской дуге и в селе Еленовка, где в воскресенье от взрыва погиб один мирный житель, и получил ранения другой.